Известная модель Мила Кузнецова показала свою гордость и рассказала о рекорде

На фото Мила позирует в черном закрытом купальнике. Волосы Кузнецова собрала в хвост, а сама стояла на фоне лужайки. Декольте у звезды было действительно королевским. Красавица без стыда показала свой размер груди и рассказала о рекорде. Как не странно, но он не связан с грудью, а с фанатами, их стало уже 600 тысяч. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Мои любимые подписчики, спасибо большое что Вас уже у меня 600к Рада каждому из Вас! На эту страницу приходите с позитивом за позитивом) Пусть у каждого из Вас будет в жизни только все самое лучшее! Люблю Вас!", - написала Мила.

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:

"Обожаю вашу страницу, у вас всегда очень позитивно и очень красиво", "Это круто, уверена что на этом не остановиться", "Крутая фотка и крутейшие у тебя подписчики", " Ты достойна миллионов подписчиков !", "Бомбита", "Молодец Кузнецова респект и уважуха тебе", "Спасибо за пожелания. Взаимно! В ближайшем будущем, чтобы стало миллион", "Слишком горячо".

Сообщалось, что украинка с 13-м размером груди Мила Кузнецова показала свое сокровище.

Красотка в этот раз была в голубом платье в горошек с огромным декольте. Мила решила не надевать бюстгальтер, поэтому фанаты могли насладится раскошным видом груди.

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