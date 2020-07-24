Відома українська співачка Мішель Андраде, яку продюсує Потап, показала сміливий образ

На фото красуня позує в чорній майці і з розпущеним волоссям. Дівчина доповнила образ стильний макіяж в образі леопарда. Мішель на кількох знімках продемонструвала всю його красу. Фото вийшло дуже цікавим і стильним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"А ми так полюбили наш леопардовий, що вирішили додати в наш Сафарі мейкап зебру. Який думаєте буде наступний?діліться у коментарях", - написала Мішель.

Фанати поставили понад 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ох яка нереальна", "Який класний мейк", "Супер, напевно жираф", "Тигр", "Фатальна", "Мишелька, ви неймовірно красива і приємна дівчина", "Неймовірно крута - космічна Красотулька!!!", "Наступний панда", "Ну, краща ж", "Булочка з корицею", "Це звичайно все круто, але краще коли ти без макіяжу".

Раніше ми повідомляли, що 23-річна українська співачка, підопічна репера Потапа, Мішель Андраде сколихнула публіку спокусливим чином.

Красуня опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в крихітному чорно-білому топі з прозорими і мереживними вставками. Мішаль затягнула волосся у високий хвіст і завдала яскравий макіяж. Красуня повернулася до камери півоберту, кинувши зухвалий погляд.

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