Известная украинская певица Злата Огневич поговорила с Катей Осадчей и рассказала интересные моменты

Певица была депутатом в 14-15-х годах от партии Олега Ляшко. (Чтобы посмотреть видео интервью, доскролльте страничку до конца). Ходят слухи, что красавица состояла в отношениях с главой тогда еще АП. Имя влиятельного политика не называется, но отмечается его серьезный статус. Об этом пишет "Обозреватель".

Говорят, что есть даже доказательства, ведь певица когда была депутатом, то летала вместе с влиятельным политиком одним чартером. Огневич уклончиво рассказала об этом моменте:

"Если я летала в Америку, это же не значит, что у меня роман с Бараком Обамой. Думайте, что хотите".

Осадчая в свою очередь отметила, что в шоу-бизнесе говорят о том, что Огневич имела большое влияние и деньги, когда встречалась с тайным незнакомцем.

"Если бы у меня был такой мужчина либо связи с политикой, я бы имела, наверное, сейчас дом за Киевом, о котором я давно мечтаю, какое-то крутое авто. У меня обычная машина, у меня однокомнатная квартира, которую мы приобрели с родителями. Поэтому вся моя декларация как на ладони", – в свою очередь заявила Злата.

Ранее мы сообщали, что украинская певица и участница "Евровидения" Злата Огневич поразила красотой в стильной одежде.

На одних из последних фото певица предстала в тесных лосинах и маленьком топе.

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