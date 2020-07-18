Украинский телеведущий и шоумен Юрий Горбунов трогательно поздравил жену Екатерину Осадчую с 15-летием ее программы "Світське життя"
Как передает Politeka.net, Горбунов поделился свежим фото в своем микроблоге в Инстаграм, сделанным во время вечеринки по случаю годовщины телешоу.
Артист поцеловал жену прямо в губы, не стесняясь камер.
"Ми ми ми !! Поздравляю тебя любимая с 15 летием «Светской жизни !!» Люблю и горжусь тобой!", - тепло подписал фото Юрий.
Пользователи кинулись с восторгом комментировать увиденное:
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"Удивительно талантливая пара! Каждый раз смотрю на Вас и восторгаюсь! Видно невооруженным взглядом, как Вы любите друг, друга!"
"Класнючі💗🔥"
"Катюшка Вы лебедка плавующая, я от Вас и от Вашей передачи торчу с удовольствием👍👍👍Вы крутая ведущая... Рад за Вас. Мои Поздравления 💋🔥👑"
Ранее мы сообщали, Осадчая показала летний образ и поздравила всех украинцев с Днем Конституции. На фото Катя показывала себя в бело-голубом платье с приличным декольте и без белья. Красотка решила оставить волосы распущенными и смотрела на камеру, демонстрируя легкий макияж и венок, который был на голове.
"С Днем Конституции. Помним не только о правах, но и об обязанностях. Сейчас, нам всем нужно быть сознательными украинцами. Берегите себя", - написала Осадчая.
"Вам лучше всего с распущенными волосами", "Платье шикарное", "Какая красивая тетка", "Вы волшебная, откуда платье?", "Невероятная", "Такая красивая, Катя", "Очень красивая","Красота Украины", - не удержались поклонники.
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