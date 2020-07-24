Известная украинская телеведущая Екатерина Осадчая показала себя в жарком образе

На фото Осадчая стояла в кроссовках и джинсах. Образ Екатерина дополнила пиджаком и белой футболкой. Волосы у красавицы были собраны в хвост, а в руках она держала вилы, которые были над сеновалом. Звезда не смотрела в камеру, а только на орудие труда, пока стояла рядом с деревом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Коня на скаку остановит... А как ваш день?", - написала Осадчая.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"На даче мы. Тут всегда хорошо", "А другие шмотки есть, то как извините, подстреленный вид такой", "А вдруг там кто то уснул", "Нормальные ведьмы на метле летают, а ты сразу на вилах) практично, что",, Какая ты заводная. День начался хорошо", "Ляшко отдыхает".

Ранее мы сообщали, что телеведущая Катя Осадчая нашла альтернативу дорогому заграничному отдыху в родной Украине.

Звезда экрана опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм несколько снимков, на которых запечатлен ее отдых в загородном спа-комплексе во Львовской области.

Сообщалось, что известная украинская телеведущая Катя Осадчая показала летний образ и поздравила всех украинцев.

На фото Осадчая показывает себя в бело-голубом платье с приличным декольте и без белья. Красотка решила оставить волосы распущенными и смотрела на камеру, демонстрируя легкий макияж и венок, который был на голове.

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