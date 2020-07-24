Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецької Кардаш'ян, показала себе в сміливому образі

На фото красуня позує в білому платті з блискітками. Як можна помітити, Бахарі в цей раз була без білизни. Гюль спокусливо вигнулась на фото, демонструючи свою пишну красу. Волосся дівчина зібрала в хвіст, поки її знімали зверху. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили кілька тисяч лайків і написали коментарі:

"Вам потрібно прийти до мене сьогодні ввечері", "Коломбіна з Арлекіном позаду", "Привіт, ангел", "Смачні дині", "Ангел", "Прекрасні очі - вбивчий погляд", Кращий вигляд зверху".

Раніше ми повідомляли, що відома модель Гюль Бахарі блиснула пишними формами в оригінальному купальнику.

Красуня натягнула на свої неосяжні форми зелений купальник незвичайного фасону. У ньому не було звичної зони декольте – тканина прикрила принади зверху. Зате знизу тканина, утримувана мотузочками, почала розходитися.

Повідомлялося, що відома модель Гюль Бахарі показала незвичайний вигляд у цікавому вбранні.

На фото красуня показує себе у чорному купальнику, який мав дивну форму: відкритий живіт і частково зверху грудей. Гюль стояла на тлі моря і показувала свій загар і ніжки.

Нагадаємо, турецька Кардашьян полонила розміром «кавунчиків» без білизни

Також Politeka повідомляла, що турецька Кардашьян не змогла втримати "персики" в королівському декольте

А ще Politeka писала, що турецька Кардашьян показала в сміливих лосинах показала, що вона конкурує з Кім



