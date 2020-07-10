Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала смелый образ посреди улицы
На фото красотка стоит в лосинах и топе пудрового цвета. Волосы Гюль оставила распущенными, а сама стояла посреди улицы. Бахари развернулась пятой точкой к камере, чтобы показать свою гордость максимально близко. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты поставили более двух тысяч лайков и написали комментарии:
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Сообщалось, что популярная турецкая модель Гюль Бахари взбудоражила ярким образом на закате солнца.
Девушка была одета в костюм леопардовой расцветки. Короткий топ едва вместил огромную грудь Бахари, а длинная юбка с разрезом оголила часть ножки модели.
Ранее мы сообщали, что известная модель Гюль Бахари появилась в весьма откровенном образе.
Модель выбрала оригинальное платье бежевого цвета, которое практически сливалось с цветом ее кожи. На спине у Гюль красовался большой вырез.
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