Красотка показала всю себя

Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала смелый образ посреди улицы

На фото красотка стоит в лосинах и топе пудрового цвета. Волосы Гюль оставила распущенными, а сама стояла посреди улицы. Бахари развернулась пятой точкой к камере, чтобы показать свою гордость максимально близко. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более двух тысяч лайков и написали комментарии:

"Замечательная милая и очаровательная леди", "Я тебя люблю, принцесса получает поцелуи", "Вы всегда великолепны", "Я люблю твое тело, костюм и платье сказочные", "Тебе понравилось сотрудничать для бренда?", "Это прекрасно", "Роскошная принцесса", "Зачетный орешек".

Сообщалось, что популярная турецкая модель Гюль Бахари взбудоражила ярким образом на закате солнца.

Девушка была одета в костюм леопардовой расцветки. Короткий топ едва вместил огромную грудь Бахари, а длинная юбка с разрезом оголила часть ножки модели.

Ранее мы сообщали, что известная модель Гюль Бахари появилась в весьма откровенном образе.

Модель выбрала оригинальное платье бежевого цвета, которое практически сливалось с цветом ее кожи. На спине у Гюль красовался большой вырез.

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