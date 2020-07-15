Популярная турецкая модель Гюль Бахари, которую называют копией Кардашьян, сверкнула роскошной фигуркой в тесном комбинезоне

У себя в Инстаграм красотка поделилась свежим снимком в соблазнительном наряде, передает Politeka.net. Девушка надела миниатюрный комбинезон голубого цвета, который едва скрыл ее пышные формы. Округлые бедра Бахари были сильно обтянуты плотной тканью, а грудь едва не вывалилась из откровенного наряда. Глубокое декольте, которое растянулось до талии красотки, сделало акцент на невероятной фигуре Гюль.

За несколько часов пост звезды собрал более 3 тысяч лайков. В комментариях девушке оставили много приятных слов.

«Вау это красиво», «Выглядит великолепно», «Фото идеальное», «Абсолютно великолепна», «Супер звезда», «Ты девушка моей мечты», «Ты похожа на Покахонтас», «Это вообще законно быть такой красивой?», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что турецкая Кардашьян примеряла на себя соблазнительный леопардовый костюм. Короткий топ едва вместил огромную грудь Бахари, а длинная юбка с разрезом оголила часть ножки модели.

Кроме этого, недавно модель опубликовала фото, на котором позировала в нежном обтягивающем платье. Девушка сверкнула роскошью, доведя поклонников до экстаза.

Напомним, что Гуль Бахари избавилась от белья и устроила жару на балконе: вот это размер!

Как сообщала Politeka, Гуль Бахари не смогла удержать "персики" в королевском декольте: "Настоящая кукла".

Также Politeka писала, что Гуль Бахари в смелых лосинах показала, чем она конкурирует с Ким: "Зачетный орешек".