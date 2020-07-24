Настя Каменських, Оля Полякова, Тіна Кароль та інші зірки показали, як розважаються в особистій кімнаті

На першому кадрі Оля Полякова. Красуня була роздягнена і стояла навпроти ванній. Зірка позувала в одному рушнику, як можна зрозуміти, білизни під ним не було. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому кадрі вже Настя Каменських. Красуня була у ванній зовсім без одягу. Як можна помітити, зірка була мокрою і позувала для зйомки кліпу. Кадри вийшли дуже спекотними і спокусливими.

Замикає трійку Тіна Кароль. Цього разу Тіна поділилася новими фото, зроблених під час останньої фотосесії. Кароль позувала у ванній, при цьому будучи одягненою ніжне плаття постільного відтінку зі спеціальними тканинними вставками на грудях, щоб приховати найвідвертіше.

На четвертому фото Ані Лорак. Красуня була прозорою ванній на сцені, виступаючи перед фанатами. Зірка доповнила образ стильним блискучим платтям, яке зробило кадр дуже ніжним і красивим.

На останньому фото вже Світлана Лобода. Красуня ніжилася у ванній без одягу, доповнивши образ стильними окулярами. Співачка виконувала свій один з останніх хітів, який не так давно випустила. Образ вийшов досить зухвалим і цікавим.

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