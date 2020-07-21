33-летняя украинская певица Настя Каменских взбудоражила кадрами развлечений в компании молодых людей

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, в котором продемонстрировала магическую мощь (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, Настя в коротких джинсовых шортиках впечатлила длинными ножками, а заодно и поупражнялась в танцах и актерском мастерстве. Артистка представила будто обладает даром управления четырьма стихиями: водой, землей, огнем и воздухом. А помогла ей в съемках компания молодых людей - звезды соцсети TikTok.

Сначала Каменских якобы "топит" в воде парня, при этом не дотрагиваясь до него руками, затем ребята, как по мановению волшебной палочки, падают на землю, а также создают из своих тел "факел" и ветер собственными руками.

"Обожаю открытых, энергичных и креативных людей, которые любят шутить и всегда идут по жизни с улыбкой😍 Провести целый день с такими людьми - это нереальное удовольствие! 🔝 @top_team_houze - спасибо, что пригласили и спасибо за такой крутой день вместе! You are real #TikTok superheroes 😄🤩", - подписала Настя эти необычные кадры.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"Боже как интересно"

"Очень крутое видео 🔥 не удивительно, что ТикТок взрывается 😂"

"🤣 клоунада..."

"Такие классные ребята🔥"

"Прекрасная ведьма 😂"

"Что творит тик ток с людьми😂"

Ранее мы сообщали, Каменских изумила дерзким нарядом на вечеринке у Кати Осадчей. Красотка похвасталась аппетитной фигурой в боди с прозрачными вставками, дополнив шикарный лук воздушной жилеткой розового оттенка.

Напомним, Каменских и Потап поразили кадрами из закулисья "Голоса", этого не покажут по ТВ.

Как сообщала Politeka, Потап раскорячился в странной позе, Каменских все засняла.