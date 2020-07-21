Популярная украинская певица Настя Каменских поделилась жарким летним фото, где она наслаждается райским отдыхом на берегу океана

Звезда опубликовала снимок на своей странице в Инстаграм и поделилась воспоминаниями о своем отдыхе с видом на океан. Об этом сообщает Politeka.net.

Настя призналась, что прямо сейчас мечтает очутиться на пляже.

«Смотрю на это фото и мечтаю снова увидеть океан. Счастлива, что именно из таких прекрасных кадров был создан клип #Воспоминания. И я могу будто заново проживать все эти моменты, когда смотрю его», - написала певица.

На архивном снимке Каменских блаженно раскинулась в гамаке, установленном прямо на пляже. Звезда наслаждается солнцем в черном купальнике, который позволяет ей продемонстрировать свою подтянутую фигуру.

Поклонники Каменских тут же принялись комментировать фото.

«Как красиво!», «Гомак и красавица на нём!», «Красуня», «Ну фотка бомба», «А куда Потапа дела?», «Шикардос», - пишут люди.

До этого мы писали, что Каменских взбудоражила кадрами развлечений в компании молодых людей. Звезда опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм.

Так, Настя в коротких джинсовых шортиках впечатлила длинными ножками, а заодно и поупражнялась в танцах и актерском мастерстве. Артистка представила будто обладает даром управления четырьмя стихиями: водой, землей, огнем и воздухом. А помогла ей в съемках компания молодых людей - звезды соцсети TikTok.

Напомним, феерическая Каменских в микро-шортиках показала свою мощь: "Что творит с людьми...".

Как сообщала Politeka, Каменских посветила "бесконечными" ножками в коротких шортах.

Также Politeka писала, что Каменских удивила строгим образом с пикантной изюминкой.