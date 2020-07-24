Настя Каменских, Оля Полякова, Тина Кароль и другие звезды показали, как развлекаются в личной комнате

На первом кадре Оля Полякова. Красотка была раздета и стояла напротив ванной. Звезда позировала в одном полотенце, как можно понять, белья под ним не было. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором кадре уже Настя Каменских. Красотка была в ванной совсем без одежды. Как можно заметить, звезда была мокрой и позировала для съемки клипа. Кадры получились очень жаркими и соблазнительными.

Заключает тройку Тина Кароль. В этот раз Тина поделилась новым фото, сделанным во время последней фотосессии. Кароль позировала в ванной, при этом будучи одетой нежное платье постельного оттенка со специальными тканевыми вставками на груди, чтобы скрыть самое откровенное.

На четвертом фото Ани Лорак. Красотка была в прозрачной ванной на сцене, выступая перед фанатами. Звезда дополнила образ стильным блестящим платьем, которое сделало кадр очень нежным и восхитительным.

На последнем фото уже Светлана Лобода. Красотка нежилась в ванной без одежды, дополнив образ стильными очками. Певица исполняла свой один из последних хитов, который не так давно выпустила. Образ получился довольно дерзким и интересным.

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