Топ-модель Белла Хадід, яку назвали найбільш красиво жінкою в світі, розповіла про свій новий проект
Як повідомляє Politeka.net, новиною а також цікавими кадрами відома красуня поділилася на своїй сторінці в соцмережі.
Белла Хадід зізналася, що свій проект почала на початку карантину. Вона виставить на аукціон речі обмеженої серії. При цьому модель підкреслила, що проект благодійний.
«Я обіцяю, що 100% виручки підуть у кілька невеликих організацій (які я назву пізніше), які активно підтримують співтовариство чорношкірих, кожен по-своєму і по-особливому сприяючи звільненню чорношкірих людей у всьому світі... так що я сподіваюся, що вам сподобається так само, як мені подобалося робити це для вас. Не можу дочекатися, щоб показати вам», - написала знаменитість.
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Відзначимо, в мережі в захваті від ініціативи, а хто і просто від зовнішності моделі в халаті.
«Ти справжній ангел», «Круто», «Красуня Белла», «Белла справжня богиня», «Ти найкраща», «Королева», «Чудово. Не можу дочекатися», - пишуть в коментарях.
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