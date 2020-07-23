Відомий український комік Євген Кошовий, зірка "Квартал 95", показав себе в стильних образах

На першому кадрі Кошовий позував у чорній толстовці, сидячи в машині, і стильних чорних окулярах. Євген привітав усіх з першим вересня, показуючи гладко поголені обличчя і голову. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому кадрі Кошовий було ужее ст кепці і футболці. Образ Євген доповнив круглими окулярами, які були дзеркальними і все відображали. Зірка в цей раз показав, що в тренді і з'їв шаурму на камеру.

На останньому кадрі Євген вже був у напівпрозорих круглих окулярах. Сказати, що вони виглядали кумедно, як і сам Кошовий, нічого не сказати. Окуляри зробили це фото по-справжньому смішним, що українці під фото написали: "О, Боги", "Кадр красава", "Нагадує "маму" Вєрки Сердючки".

Повідомлялося, що зірка Студії «Квартал 95» Євген Кошовий поділився забавним знімком в запозичених у своєї колеги Олени Кравець окулярах.

На фотографії Кошовий позує перед камерою крупним планом в модних сонцезахисних окулярах. При цьому аксесуар виглядає явно жіночим.

Ми писали, що зірка студії «Квартал 95» Євген Кошовий оголосив про те, що вирішив зробити пластичну операцію.

Так, Кошовий опублікував свою фотографію в медичному халаті і шапочці і з заклеєним пластиром носом.

Нагадаємо, Кошовий з «Квартал 95» відпустив волосся і вразив українців пляжним тілом

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