Известный украинский комик Евгений Кошевой, звезда "Квартал 95", показал себя в стильных образах

На первом кадре Кошевой позировал в черной толстовке, сидя в машине, и черных стильных очках. Евгений поздравил всех с первым сентября, показывая гладко выбритые лицо и голову. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором кадре Кошевой былы ужее вв кепке и футболке. Образ Евгений дополнил круглыми очками, которые были зеркальными и все отражали. Звезда в этот раз показал, что в тренде и съел шаурму на камеру.

На последнем кадре Евгений уже был в полупрозрачных круглых очках. Сказать, что они выглядели забавно, как и сам Кошевой, ничего не сказать. Очки сделали это фото по-настоящему смешным, что украинцы под фото написали: "О, Боги", " Кадр красава", " Напоминает "маму" Верки Сердючки".

Сообщалось, что звезда Студии «Квартал 95» Евгений Кошевой поделился забавным снимком в позаимствованных у своей коллеги Елены Кравец очках.

На фотографии Кошевой позирует прямо перед камерой крупным планом в модных солнцезащитных очках. При этом аксессуар выглядит явно женским.

Мы писали, что звезда студии «Квартал 95» Евгений Кошевой объявил о том, что решил сделать пластическую операцию.

Так, Кошевой опубликовал свою фотографию в медицинском халате и шапочке и с заклеенным пластырем носом.

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