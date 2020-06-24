Евгений Кошевой из «Квартал 95» обратился к украинцам в неожиданном видеообращении

Видео опубликовала пресс-служба Налоговой службы Украины. В сообщении говорится, что артист подал декларацию о доходах.

«Ждете от меня шутки? Ее не будет, потому что уплата налогов, это не тема для юмора. Декларируя доходы, мы делаем вклад в наше будущее и будущее наших детей», - говорит Кошевой в видео.

Декларировать доходы артист отправился в модных солцезащитных очках, светлой рубашке и серых штанах. При входе в налоговую стильный аксессуар он сменил на защитную маску.

Ролик также перепостила пресс-служба «Квартала 95» с подписью: «Уплата налогов - это не шутки! Евгений Кошевой относится к этому очень серьезно».

Отметим, украинцы отнеслись к такому агитационному видео по-разному.

«Я тебе больше не верю», «Офшоры задекларируйте», «Во агитация и подготовка всех к поголовному декларированию, что бы знать что у кого есть и с кого что то ещё можно взять!», «Молодец, Жэка», «О каких доходах можно говорить, народ едва концы с концами сводит», «Хорошо, если есть, что задекларировать», «У него есть что. А вообще лично я перестала смотреть квартал», - пишут в сети.

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