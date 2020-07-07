Жена Евгения Кошевого, звезды "Квартал 95", показала совместное фото с мужем

На фото Ксения, так зовут супругу Евгения, позировала в черном платье, под которым не было белья. Красотка спустила бретельки платья, делая снимок еще более горячим. Рядом стоял Евгений Кошевой, который был в рубашке и черных штанах. Ксения закрыла глаза и улыбалась, как и ее звездный супруг. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Сегодня Евгений Кошевой (@ evgenii.koshevoi) с женой Ксенией празднуют 13-годовщину свадьбы. Актер студии «Квартал 95» чувственно обратился к любимой:

«Время летит быстро, любовь к тебе только больше, страсть все неистовее за эти 13 лет в браке. Очень тебя люблю! »", - написано в сообщении.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Поздравляю, хорошая пара", "Поздравляю от души!!", "Поздравляю с годовщиной свадьбы, пылкой любви вам", "От новость, капец", "Поздравляю с годовщиной".

Сообщалось, что знаменитый украинский шоумен Евгений Кошевой рассказал о личной жизни неожиданные детали.

Не так давно знаменитый артист принял участие в авторском проекте Маши Ефросининой «Экзамен на откровенность». На съемках мужчина рассказал о лично, что делает весьма редко.

Напомним, Кошевой из «Квартал 95» «утонул» вместе с киевлянами в неудачном наряде

А еще Politeka писала, что позеленевший Кошевой из "Квартал 95" жестко осрамился перед украинцами

Также Politeka сообщала, что Кошевой из «Квартал 95» превратился в главного врага украинцев и поразил обращением



