Знаменитый украинский шоумен Евгений Кошевой рассказал о личной жизни неожиданные детали

Не так давно знаменитый артист принял участие в авторском проекте Маши Ефросининой «Экзамен на откровенность». На съемках мужчина рассказал о лично, что делает весьма редко (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Отметим, Евгений живет со своей супругой в браке буде тринадцать лет и воспитывает 12-летнюю дочь Варвару, а также шестилетнюю Серафиму.

В беседе с Машей Ефросининой актер вспомнил, как его супруга впервые сообщала ему о беременности, а также о своей реакции. Причем Евгений не стал скрывать - он стал причиной того, что его беременная супруга лишилась самого дорогого в жизни. В частности, это касалось работы в шоу-балете, участницей которого она была.

Ксения дала согласие на условие мужа, бросила работу, отдавшись семейному счастью и рутине. При этом мужчина заявил, что понимал - он отнял у нее нечто важное, но иначе было нельзя. Он также подчеркнул, что был ревнив и одна мысль о том, что к его беременной супруге будет прикасаться другой мужчина, выводила его из себя.

Евгений Кошевой серьезно осрамился с номером, в котором предстал в образе китайского вируса. Для перевоплощения на голову он одел салатовый шар с характерными отростками.

«Вирус»-Кошевой заявил, что уже побывал много где, но просто обожает украинцев. При этом он пришел «попрощаться и извиниться».

В своей прощальное речи «вирус» благодарит за то, как украинцы способствовали его распространению: носили маски на подбородке.

«Когда Минздрав сказал, что нужно чихать в локоть, я даже немного насторожился, но потом, когда вы начали локтями здороваться,меня сразу попустило», - заявил он.

Также Кошевой в образе вируса похвастался,что благодаря ему произошло и много хорошего: «Благодаря мне хозяин Обуховской фабрики туалетной бумаги стал миллиардером, курьеры «глова» пересели с велосипедов на элитные авто. Благодаря мне, «Динамо», вот уже 72 дня не проигрывает…».

Уходя, он даже собрал сувениры: пакет из супермаркета, который многие открывают, облизывая пальцы, кнопку лифта и ложечку, которой причащают в церкви.

Напомним, "Дизель шоу" разразился громкими обвинениями в адрес "Квартала 95", гремит скандал.

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