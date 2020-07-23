Знаменита бразильська модель Сьюзі Кортес, яку називають володаркою найкрасивіших сідниць, порадувала фанатів танцем

Знаменита модель, яка раніше перемогла в конкурсі Міс Бум Бум, а також отримала досить неоднозначний титул, вразила рухами під музику, повідомляє Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості в соцмережі.

Сьюзі Кортез танцює в коротких шортиках і рожевому топі з пікантним розрізом на грудях.

«Дуже красиво», «Про Боже мій», «Чудова», «Люблю Сьюзі, вона чудова», «Це дивно», «Красуня», "Як ти хороша, дитинко", - сиплють компліментами користувачі мережі.

Після перемоги в конкурсі Міс Бум Бум титулована «найсексуальніша попа» стала ще популярнішою, кількість передплатників миттєво збільшилася. тепер підтримує інтерес до власної персони жаркими кадрами, а також намагається тримати тіло у формі, заради популярності в майбутньому.



Після перемоги на конкурсі Сьюзі обсипали пропозиціями про зйомки популярні журнали, в тому числі модель прикрасила сторінки «Плейбоя».

У Мережі дівчина радує відвертими знімками своїх шанувальників, кожен раз вона вибирає яскраві луки.

Сьюзі Кортез показує фото з тренувань, які проводить з мінімумом одягу.

Також модель любить похвалитися і пікантними кадрами в білизна.

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