Бразильская модель Сьюзи Кортез, которая обладает самыми красивыми ягодицами в мире, похвасталась главной гордостью просто на улице

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на фотографии Кортез позирует на улице в микроскопическом белье полубоком, демонстрируя упругие формы. Красотка решила прикрыть лицо очками, в внушительные формы ярким красным бельем.

«Боже, а что оно прикрывает? Разве это белье?», «вот шалунья», «Невыносима. Каждый кадр жарче предыдущего», «невероятная красота», «Сьюзи, ты лучшая в мире женщина», «очень горячо и дорого выглядишь», — пишут ее поклонники.

Как сообщалось ранее, популярная бразильская супермодель Сьюзи Кортез сверкнула упругой красотой во время тренировки в спортзале.

На снимке Корзет позирует в белье из кожанных веревок, держась руками за тренажер. Дополняли образ знаменитости лишь красовки с черными носками.

Красотка повернулась на камеру спиной, из-за чего в кадр во всю красоту попала ее главная гордость, благодаря которой она победила на конкурсе "Мисс Бум Бум", став обладательницей самых красивых ягодиц в мире.

Волосы модель решила распустить, хотя сама и отвернулась от камеры.

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