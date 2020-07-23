Відома російська телеведуча Ольга Бузова показала себе в різних образах

На першому фото красуня була в топі і шортах. Образ Бузова доповнила курткою і стильними окулярами, позуючи перед камерою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому фото можна побачити вже Бузову в рожевій блузці і джинсах. Волосся Ольга залишила розпущеним, а доповнила образ прикрасою на шиї.

На третьому кадрі зірка вирішила показати себе в сукні в горошок. Красуня стояла перед дзеркалом і знімала себе в коротенькій сукні з відкритими плечима. Можна відразу зауважити, що Ольга не любить носити білизну.

Фанати не змогли оцінити образи Бузової або написати коментарі, але так і хочеться сказати: "Без ліфа бомба".

Повідомлялося, що Ольга Бузова нарвалася на образи і критику з Кавказу через підтримку ЛГБТ-спільноти.

Колишній мер Магаса – столиці Інгушетії Беслан Цечоєв вибухнув гнівною тирадою на адресу телеведучої Ольги Бузової за її підтримку ЛГБТ-спільноти та одностатевих людей в Росії.

Ми писали, що російська телеведуча та співачка Ольга Бузова влаштувала сміливе шоу на даху багатоповерхового будинку.

Ролик починається з того, що Бузова в чорних туфлях на значному підборах сидить на стільці, широко розставивши ноги. При цьому червоний піджак, який висить на спинці стільця, приховує все тіло, крім голих ніг і плечей, тому багато хто подумав, що Бузова роздягнена.

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