Известная российская телеведущая Ольга Бузова показала себя в разных образах

На первом фото красотка была в топе и шортах. Образ Бузова дополнила курткой и стильными очками, позируя перед камерой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором фото можно уже увидеть Бузову в розовой блузе и джинсах. Волосы Ольга оставила распущенными, а дополнила образ украшением на шее.

На третьем кадре звезда решила показать себя в платье в горошек. Красотка стояла перед зеркалом и снимала себя в коротеньком наряде с открытыми плечами. Можно сразу заметить, что Ольга не любит носить белье.

Фанаты не смогли оценить образы Бузовой или написать комментарии, но так и хочется сказать: "Без лифа бомба".

Сообщалось, что Ольга Бузова нарвалась на оскорбления и критику с Кавказа из-за поддержки ЛГБТ-сообщества.

Бывший мэр Магаса – столицы Ингушетии Беслан Цечоев разразился гневной тирадой в адрес телеведущей Ольги Бузовой за ее поддержку ЛГБТ-сообщества и однополых людей в России.

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Ролик начинается с того, что Бузова в черных туфлях на внушительном каблуке сидит на стуле, широко расставив ноги. При этом красный пиджак, который висит на спинке стула, скрывает все тело, кроме ног и голых плечей, поэтому многие подумали, что Бузова раздета.

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