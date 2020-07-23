З 24 липня по 10 серпня буде проведена додаткова сесія ЗНО 2020, для тих, хто був відсутній на основній сесії

Для тих учнів, які не змогли здати тести під час основної сесії, яка проходила з 25 червня по 17 липня, або мали підвищену температуру організована додаткова сесія ЗНО. Графік затверджено Українським центром оцінювання якості освіти, який є підрозділом Міністерства освіти і науки.

Графік додаткової сесії ЗНО 2020:

фізика – 24 липня,

математика – 28 липня,

іспанська мова – 29 липня,

французька мова – 30 липня,

німецька мова – 31 липня,

англійська мова – 3 серпня,

українська мова і література – 4 серпня,

біологія – 5 серпня,

історія України – 6 серпня,

географія – 7 серпня,

хімія – 10 серпня.

При цьому на Львівщині вже зафіксовано рекордну кількість учнів, які складатимуть тестування на додатковій сесії ЗНО. Директорка Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Лариса Середяк розповіла, що зареєстровано близько 300 осіб. Це більше, ніж у попередні роки. І головною причиною називають епідемію.

Результати додаткової сесії стануть відомі до 14 серпня.

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