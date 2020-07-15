Випускники київської школи з нецензурною лексикою обурилися питанням про кримських татар під час ЗНО 2020

В одному із завдань тесту з історії України потрібно було вказати, чим відомі Амет-Хан Султан, Номан Челебіджихан, Петро Григоренко і Мустафа Джемільов. Після здачі ЗНО кілька абітурієнтів, які не знали правильної відповіді, дозволили собі нецензурно висловитися в бік кримських татар і навіть назвати півострів "російським".

Ситуацію активно обговорюють в мережі на сторінці користувача Гірея Баталова, який опублікував відео з підлітками.

"Реакція щодо всього була негайною, відео видалили, винуватці, школа принесли свої вибачення", - наголошується в повідомленні.

Так, троє з учасників інциденту вибачилися за сказане.

"Я з повагою ставлюся до всіх національностей нашої країни і їх історії. Вважаю, що Крим є невід'ємною частиною України і вірю, що незабаром він знову буде територією нашої країни. Мені шкода, що так мало часу і сил приділила вивченню історії кримських татар. Прошу вибачення за це жахливе відео. Я отримала урок. Більше таке не повториться", – заявила одна з учениць.

У Меджлісі кримсько-татарського народу прийняли вибачення: дітей запросили до себе в офіс, а конфлікт оголосили вичерпаним.

"Кожному з них (учасників інциденту, - ред.) особисто всесвітньо відомий правозахисник, лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв вручить книги з історії Криму і кримсько-татарського народу", – підкреслив Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримсько-татарського народу.

Представники кримських татар запропонували приділити більше уваги вивченню історії:

"І що ми хочемо від учнів? Ситуація. яка відбулася, показує, що потрібно приділити увагу вивченню історії кримськотатарського народу в освітніх установах", - пише користувачка Ельвіра Кемаль.

ВНО И КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ Относительно последних событий с киевскими школьниками, которые агрессивно выражали свое мнение... Gepostet von Elvira Kemal am Samstag, 11. Juli 2020

Нагадаємо, в середу, 15 липня, абітурієнти здають ЗНО з географії, на яке зареєструвалися понад 130 тис. чоловік.

"Для проходження тесту з географії зареєструвалися 130 939 осіб, для яких створені 8938 аудиторій в 554 пунктах тестування. Тест налічує 54 завдання, за правильне виконання яких можна набрати 90 балів", - йдеться в повідомленні Українського центру оцінювання якості освіти.

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