Українці, які складали ЗНО для вступу до магістратури, масово скаржаться на складність тестів

Студенти-юристи масово критикують організацію іспиту, а також завдання, які їм надали для вирішення. Про це йдеться в сюжеті «Сніданку з 1+1». Наголошується, що українці, які складали ЗНО перед вступом до магістратури, не змогли відповісти на багато питань, які були в тестах. Вирішити завдання не змогли навіть досвідчені юристи.

Як заявляють очевидці, рівень складності завдань не відповідав вивченій програмі. Крім цього, жахливими були й умови, в яких студентам довелося здавати іспит. Аудиторії, в яких проходило тестування, не провітрювалися, а маски погіршували ситуацію.

Варто відзначити, що досвідчені юристи теж в шоці від тестів.

«Студенти-юристи, ви в біді. Ви здаєте ЗНО і скаржитеся на якість тестів. З самого початку я подумав, що у вас недостатній рівень теоретичних знань, і ви просто жалієтеся. Я переглянув тести. Я вражений, я на вашому боці», - заявив адвокат Олександр Дульський.

У Міністерстві освіти розводять руками, пояснюючи, що саме такі тести і були передбачені програмою. Відзначається, що ЗНО перед магістратурою виконує не такі функції, як ЗНО для випускників шкіл.

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