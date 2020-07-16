Стало зрозуміло, яким чином під час ЗНО 2020 відсіюють "слабких" абітурієнтів

Так, Український центр оцінювання якості освіти використовував у завданнях тесту ЗНО з української мови та літератури незнайомий для учасників позапрограмний твір. У Центрі зізнаються, що зробили це спеціально, адже таким чином можна виявити сильніших учасників та відсіяти слабких.

Як зазначається у роз'ясненні до завдань тесту, в цьому роцы в зошиті сертифікаційної роботи з української мови і літератури основної сесії ЗНО в частині 2 «Українська література» вміщено ряд завдань (кластерні завдання), що стосуються незнайомого для тестованих позапрограмного поетичного твору (завдання № 49-53).

Така практика використання кластерних тестових завдань до незнайомих текстів не нова. У Центрі відзначають, що зазначені завдання передбачають не тільки перевірку знань, умінь і навичок учасників тестування в області літератури, але і практичне застосування їх при роботі з художнім текстом, який не входить у шкільну програму.

Нагадаємо, 16 липня експертна комісія Центру встановила поріг тесту ЗНО з математики на рівні 9 тестових балів. Тобто всі учасники тестування, результат яких дорівнює або вище цього порогу, зможуть використовувати отримані результати під час участі в цьогорічній вступній кампанії.

В 2020 році тестування з математики пройшли 152 079 учасників. Кількість учасників ЗНО, які не склали тест з математики складає 12.71% від загальної кількості. Результати повинні бути оголошені до 17 липня.

Крім того, Центр встановив поріг тесту ЗНО з фізики, і він склав 12 тестових балів. Наголошується, що кількість учасників ЗНО, які не здали тест з фізики, становить 7,7% від загальної кількості учасників тестування. Результати будуть оголошені 17 липня.

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