Відома 42-річна травесті-діва Монро показала свіжу себе і запитала важливе питання

На фото Монро показує тільки себе за плечі. Красуня була з великим намистом на шиї, а волосся залишила розпущеним. Зірка дивилася в камеру, демонструючи сміливий макіяж. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Хто, де, з ким, про що думаєте? До півночі відповім усім", - написала Монро.

Фанати поставили більше 2 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ганна, 38 років, вчора виповнилося, лежу на дивані, копит не відчуваю))), пили, їли, танцювали! Компанія і день провела відмінно", "Дивлюся на вас і думаю як можна бути такою красивою??? Завжди!!!!!", "Яка Ви красива. Розкішна навіть точніше", "Яна, 29) допомагаю подрузі забиратися, вона лінива жопа, 3 години витратили на те, щоб укласти дітей спати, думаємо закінчити на цьому прибирання", "Ольга, Чехія. Намагаюся вкласти спати дочку, і мучать думки " чи все я правильно зробила, чи правильно вчинила....".

Повідомлялося, що 42-річна травесті-діва Монро підкорила публіку не тільки талантом в готуванні, але і пікантними секретами "між дівчатками кажучи".

Під час процесу епатажна зірка торкнулася делікатну тему відносин між чоловіками і жінками, давши кілька порад вдячним шанувальникам.

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