42-летняя травести-дива Монро очаровала ярким соблазнительным образом
У себя в Инстаграм красотка опубликовала серию фото, на которых предстала при полном параде, передает Politeka.net. На фото у Монро была сделана укладка, ее волосы идеально лежали на плечах, а локоны страсти свели с ума поклонников. Губы дива накрасила яркой сиреневой помадой, а на глаза нанесла вечерний макияж. Артистка позировала на камеру, показывая себя с разных сторон.
«А давай пофантазируем - С кем бы из звёзд (известных и знаменитых) красиво прибухнули…Принимаются любые варианты, комбинации и составы, включая Гагарина, Анну Каренину и Ариану Гранде», - спросила у поклонников травести-дива.
Фанаты Монро с удовольствием приняли участие в обсуждении, называя свои варианты вечеринки. Стоит отметить, что многие захотели выпить с самой Монро.
«С Неугомонной Монро, в компании ее поклонников и близких», «С Вами, Монро. Больше ни с какими звездами нет желания ни познакомиться, ни прибухнуть», «Конечно же, с Вами, обворожительная Монро!», «Ну прям Афродита», «Только с вами, дорогая Монритта», - пишут пользователи сети.
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Ранее мы писали, что травести-дива Монро позировала для фото в домашней обстановке, хотя и при полном параде - с традиционным ярким макияжем, белым париком и многочисленными украшениями.
Напомним, что травести-дива Монро осталась без одежды и показала себя, как есть: «Ух, жарче стало».
Как сообщала Politeka, травести-дива Монро удивила смелым образом без белья: "Сначала подумала, что это Бузова".
Также Politeka писала, что травести-дива Монро после голых фото заинтриговала новым снимком в белой жиже: "Хочется ещё!".