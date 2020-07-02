42-летняя травести-дива Монро очаровала ярким соблазнительным образом

У себя в Инстаграм красотка опубликовала серию фото, на которых предстала при полном параде, передает Politeka.net. На фото у Монро была сделана укладка, ее волосы идеально лежали на плечах, а локоны страсти свели с ума поклонников. Губы дива накрасила яркой сиреневой помадой, а на глаза нанесла вечерний макияж. Артистка позировала на камеру, показывая себя с разных сторон.

«А давай пофантазируем - С кем бы из звёзд (известных и знаменитых) красиво прибухнули…Принимаются любые варианты, комбинации и составы, включая Гагарина, Анну Каренину и Ариану Гранде», - спросила у поклонников травести-дива.

Фанаты Монро с удовольствием приняли участие в обсуждении, называя свои варианты вечеринки. Стоит отметить, что многие захотели выпить с самой Монро.

«С Неугомонной Монро, в компании ее поклонников и близких», «С Вами, Монро. Больше ни с какими звездами нет желания ни познакомиться, ни прибухнуть», «Конечно же, с Вами, обворожительная Монро!», «Ну прям Афродита», «Только с вами, дорогая Монритта», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что травести-дива Монро позировала для фото в домашней обстановке, хотя и при полном параде - с традиционным ярким макияжем, белым париком и многочисленными украшениями.

Напомним, что травести-дива Монро осталась без одежды и показала себя, как есть: «Ух, жарче стало».

Как сообщала Politeka, травести-дива Монро удивила смелым образом без белья: "Сначала подумала, что это Бузова".

Также Politeka писала, что травести-дива Монро после голых фото заинтриговала новым снимком в белой жиже: "Хочется ещё!".