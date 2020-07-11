42-летняя травести-дива Монро показала красивое черное-белое, сделанное в образе Мадонны

Как сообщает Politeka.net на своей странице в Инстаграм, артистка ударилась в воспоминания и опубликовала снимок, на котором она стоит в блестящем наряде, прикрыв пикантное место букетом роз.

Монро сообщила всем поклонникам, что в сентябре этого года будет отмечать 21 год своей карьерной деятельности и анонсировала много тематических кадров, архивных фото и веселых историй. Одну из них, которая произошла в 2017 году во Львове во время загородной вечеринки по случаю 8 марта звезда рассказала в микроблоге.

"Как всегда, сначала испуг и легкое недоумение у мужчин, и детский восторг у женщин.

Спустя пол часа, восторг у всех 🤗😍 и очередь "а можно фото?"

Можно и нужно!", - поделилась воспоминаниями знаменитость.

«Фиксируйте чудесные мгновения вашей жизни, просто для себя, чтобы изредка возвращаться в прошлое. Но не задерживайтесь. Здесь - сейчас намного интереснее ❤», - посоветовала травести-дива.

До этого мы сообщали, что звезда показала себя без макияжа и парика. Артистка сделала сториз, когда гуляла по улице со своей знакомой. Она была в шапке, солнцезащитных очках и медицинской маске. Стоит отметить, что на улице Монро было бы трудно узнать среди сотен прохожих.

Напомним, что травести-дива Монро осталась без одежды и показала себя, как есть: «Ух, жарче стало».

Как сообщала Politeka, травести-дива Монро взбудоражила локонами страсти: «Ну прям Афродита».

Также Politeka писала, что травести-дива Монро удивила смелым образом без белья: "Сначала подумала, что это Бузова".