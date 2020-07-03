42-летняя травести-дива Монро впечатлила ярким образом в концертном платье

Как сообщает Politeka.net, серию горячих снимков звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм. Красотка была одета в роскошное платье, оставив оголенными плечи и зону декольте. На голове у артистки красовалась прическа в стиле голливудской дивы Мерлин Монро. Травести-дива позировала, показывая свою фигуру со всех сторон.

«Позвольте себе роскошь быть собой…Всем нескучных выходных», - написала артистка под фото.

За полчаса пост Монро оценили сотни людей. В комментариях звезде оставили массу комплиментов.

«Шикарная блондинка», «Шикарная!», «Восторг», «Ох, какая!», «супер красавица», «Реально как Мерлин Монро», «Просто огонь», «Шедевр», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что эпатажная травести-дива Монро поделилась фото, на котором засняла себя крупным планом. Монро как будто утонула в воде, выкрашенной в белый цвет, и только глаза, нос и рот оказались на поверхности. Фото выглядело как обложка к какому-то журналу.

Кроме этого, недавно звезда показала себя без макияжа и парика. Артистка сделала сториз, когда гуляла по улице со своей знакомой. Она была в шапке, солнцезащитных очках и медицинской маске. Стоит отметить, что на улице Монро было бы трудно узнать среди сотен прохожих.

Напомним, что травести-дива Монро осталась без одежды и показала себя, как есть: «Ух, жарче стало».

Как сообщала Politeka, травести-дива Монро взбудоражила локонами страсти: «Ну прям Афродита».

Также Politeka писала, что травести-дива Монро удивила смелым образом без белья: "Сначала подумала, что это Бузова".