Известная украинская травести-дива Монро огорошила новой смелой выходкой в пикантном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Меркурий наконец-то вырулил в прямое движение, а значит во всех бедах некого винить, кроме СЕБЯ🤗 Всем прЫвЭт, на связи. Раньше в воскресенье лихорадочно думала, что же такого вУмного осветить завтра?! Вроде обо всём перетерли по восьмому кругу: и сознательными стали; и про ответственность понимаем; и как на х@й 😆 ой, простите 😆 Как красиво, Но твердо сказать «Нет», знаем; а самое главное четко осознали, что в этой взрослой жизни никто никому ничего не должен, Но, если обещаешь - выполни!» — говорится в сообщении.

Также Монро обратилась к поклонникам с пикантным вопросом, который касается всех.

«Один вопрос про: есть ли у вас пакет для пакетиков? заставил заржать в голос и смутиться одновременно 😁 Словно кто-то застал меня в ванной в раскорячке во время бритья ног! Да, у меня есть пакет для пакетиков😍» — говорится в тексте сообщения.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Монро позирует в пикантной позе в новом трогательном образе.

Напомним, что травести-дива Монро осталась без одежды и показала себя, как есть: «Ух, жарче стало».

Как сообщала Politeka, травести-дива Монро взбудоражила локонами страсти: «Ну прям Афродита».

Также Politeka писала, что травести-дива Монро удивила смелым образом без белья: "Сначала подумала, что это Бузова".