Відома російська прима-балерина Анастасія Волочкова показала себе і розповіла про суд

На фото зірка стояла в сукні в квіточку. Волочкова була біля будівлі Тверського районного суду міста Москви. Анастасія залишила волосся розпущеним, а сама позувала біля невідомого чоловіка. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Сьогодні я стала однією з мільйонів людей, оштрафованих за нібито порушення режиму самоізоляції, зіткнулася з судовою практикою в адміністративних справах.

Суди ігнорують статтю 49 Конституції Російської Федерації про презумпцію невинності.

Побачивши весь абсурд «системи», я дозріла пройти весь шлях, який проходять люди, оштрафовані за маячні протоколи, не піддаються абсолютно ніякої логіки", - написала Волочкова.

Фанати поставили майже 6 тисяч лайків і не написали коментарі, так як Волочкова їх закрила через регулярну критики в свій бік, але так і хочеться сказати: "О, Господи!".

Раніше ми повідомляли, що відома балерина Анастасія Волочкова показала, як відпочиває в модному закладі після зміни іміджу.

Балерина представила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram нове фото після зміни іміджу. Як відомо, кілька годин тому Анастасія показала незвичайні кадри зі своїм преображенням. І тепер вирішила продемонструвати "всю себе" в оновленому вигляді.

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