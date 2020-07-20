44-летняя российская балерина Анастасия Волочкова изумила очередной порцией безумных шпагатов

Как передает Рoliteka.net, артистка опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, на котором продемонстрировала коронный шпагат в очередном не совсем подходящем месте (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, Анастасия в светло-голубой майке и красных облегающих спортивных штанах показала, как занимается в тренажерном зале. Стоит отметить, на одном из "агрегатов" каждый раз, когда звезда наклонялась, ее грудь так и норовила выпрыгнуть - однако, Анастасию, видимо, столь щекотливая ситуация вовсе не напрягала.

Балерина переходила от тренажера к тренажеру и на каждом из них демонстрировала растяжку. В какой-то момент Волочкова опасно забралась наверх, рискуя с треском грохнуться, но все же ей удалось сесть на шпагат.

"Поддерживать тело и мышцы в форме крайне необходимо. Даже из уважения к себе. После занятия и репетиции в балетном зале я обычно догоночку делаю фитнесом. Тренажеры я использую по-своему😂🩰💃 Но важен результат. А растяжку, выработанную многолетним ежедневным трудом с детства, я поддерживаю ежедневно. Используя для этого любые возможности😉", - разоткровенничалась в подписи звезда.

К сожалению, оставить комментарии пользователи не смогли, так как Волочкова отключила такую возможность.

Ранее мы сообщали, балерина рассказала об отношениях со своей 14-летней дочкой Ариадной.

«Нам с Аришей всегда позитивно.😊 Она стала такой взрослой и самостоятельной! Наши отношения всегда построены на любви, доверии, взаимопонимании, умении хранить секреты.😊 Бывают у нас и разногласия во взглядах, конечно.🐣 Но это абсолютно нормально для каждой семьи. Зачастую, в споре рождается истина. Но у нас с Ариадной всегда побеждает любовь мамы и дочки.🌺👍 Волочковых», - поделилась Анастасия в Инстаграм.

Напомним, скандальная Волочкова сделала свой фирменный шпагат в компании мужчин.

А еще Politeka писала, бесстыжая Волочкова задрала балетную пачку и засветила пикантные места.

Также Politeka сообщала, Волочкова сверкнула исхудавшими ногами в шерстяных сапогах.