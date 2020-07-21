Известная балерина Анастасия Волочкова показала, как выглядит дома в простом костюме и заговорила о любимом занятии

На своей странице в социальной сети Инстаграм звезда поделилась домашним роликом, в котором предстала в простой, частично расстегнутой, кофте, открывшей вид на декольте балерины, цветных домашних штанах и без макияжа.

При этом в ролике она показала любимое занятие – пришивание лент к паунтам, по словам балерины, для нее это стало уже целым ритуалом:

«Навыки рукоделия по пришиванию ленточек к пуантам приобретены у меня с детства. С первых шагов в Академии Балета. 🩰 Каждая балерина всегда сама готовит свои пуанты. У меня именная колодка пуант в американской компании. Пришивание ленточек я никогда не доверяла никому!🩰 В этом процессе есть определенные нюансы и тонкости😉

И даже небольшие секреты.😉 Я помню, как неоднократно и в училище и в театре мне злые люди подрезали ленточки пуант перед экзаменом или спектаклем, чтобы они оторвались в самый ответственный момент и развязались..😔 Это происходило, но никак не повлияло на то, что я с красным дипломом окончила Академию Русского Балета в Санкт-Петербурге и за год до ее окончания была принята в Мариинский театр, причём сразу на положение солистки.💃🌺🦢🩰 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь», - похвасталась Волочкова. Ранее под похожим роликом пользователи ехидно отметили, что Анастасия всегда вспоминает было, ведь "от старости не убежишь".

Также балерина представила на своей странице в социальной сети Инстаграм новое фото с дочерью. Как известно, такими семейными кадрами она делится крайне редко, также, как и рассказывает о жизни дочери без нее. Ариадна Волочкова живет с отцом без матери уже довольно давно.

При этом отношения у них довольно прохладные, они видятся довольно редко, также редко проводят время вместе. Поэтому семейный кадр немало удивил пользователей сети.

«Моя Ариша вернулась с отдыха и приехала к нам домой. Поделилась впечатлениями, рассказала о походе в горы, показала фото и видео. Много вспоминаем интересного. Прочитала написанные ею стихи на русском и на английском.🙏 Она поступила в лицей.🙏👍 Я радуюсь успехам доченьки. Какая она стала взрослая!!! У неё много увлечений.

Мне приятно было увидеть фото написанных ею картин с художниками.🌺👍 И вообще она очень добрый, отзывчивый, Светлый и интересный человек.😊 #анастасияволочкова #волочкова», - написала Волочкова. Отметим, ранее пользователи сети уже отмечали, что Ариадна - полная противоположность матери.

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