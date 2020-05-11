Известный украинский шеф-повар, победитель кулинарного шоу МастерШеф Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить рис с незабываемым вкусом

Свежий рецепт он опубликовал на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. По словам шеф-повара, обычный рис может быть нереально вкусным, если приготовить ризотто.

Для приготовления ризотто вам понадобится:

15 грамм сливочного масла,

40 грамм лука,

120-150 грамм риса,

50 мл белого вина,

500-600 мл овощного или куриного бульона,

морепродукты (вместо них можно взять курицу, грибы или овощи).

На сковороде нужно растопить сливочное масло, обжарить на нем лук и добавить сырой рис. Клопотенко советует брать для ризотто рис карнароли, но подойдет и обычный. Через несколько минут к рису нужно добавить секретный ингредиент – белое вино.

«Когда алкоголь под действием огня станет летучим и начнет игриво щекотать ноздри - время добавлять бульон (овощной или куриный)», - рассказывает Клопотенко.

Бульон нужно вливать небольшими порциями по мере того, как рис будет его впитывать. Тем временем, на сковороде нужно обжарить морепродукты или их замену (курицу, овощи). Для аромата можно добавить чеснок.

Когда рис готов, нужно посыпать его пармезаном и добавить готовые морепродукты.

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