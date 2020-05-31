Победитель украинского кулинарного шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко раскрыл, как приготовить вкусную пасту
По словам Клопотенко, не существует единого классического рецепта пасты "Карбонары", передает Politeka.net. Однако есть много легенд о происхождении этого блюда. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
Очевидно, что рецепт появился в районе, где было много угля и шахтеров. Поэтому, скорее всего, это было простое блюдо - вермишель или паста, и добавлялось все, что есть в холодильнике.
Секреты приготовления классической пасты "Карбонары" состоят в том, чтобы взять хорошую вермишель, большую кастрюлю, в которую налить много воды и хорошо подсолить.
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Итак, для приготовления понадобятся:
• 250 г вермишели (спагетти)
• 100-150 г бекона
• 50 г Пармезана
• 50 г лука (белого)
• 2 зубчика чеснока
• 1 яйцо
• 50 мл сливок (30-33%)
• 20 г петрушки (листья)
• 2 ст. л. оливкового масла
• 20 г соли
• По вкусу перец
Способ приготовления:
Небольшими кусочками нарезать бекон или использовать готовые полоски. Раздавить ножом два зубчика чеснока, ½ шт. луковицы нарезать мелкими кубиками.
Налить на разогретую сковороду одну ст. л. оливкового масла и добавить сначала чеснок, а спустя минуту бекон и потом лук. Обжарить несколько минут. Затем добавить яйцо и сливки. Помешать, чтобы смесь стала однородной. Снять сковороду с огня, чтобы яйцо не свернулось.
Варим спагетти. На два литра воды добавить 20 г соли и 250 г спагетти, одну ст. л. оливкового масла. Варить примерно семь минут, далее слить воду.
Можно оставить одну-две ст.л. воды от спагетти и добавить к соусу для большей сочности.
Соединить готовую пасту с соусом и перемешать. Натереть пармезан, добавить перец по вкусу и листья петрушки.
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Как сообщала Politeka, шеф-повар Клопотенко раскрыл рецепт до неприличия вкусного риса.
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