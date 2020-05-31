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Победитель украинского кулинарного шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко раскрыл, как приготовить вкусную пасту

По словам Клопотенко, не существует единого классического рецепта пасты "Карбонары", передает Politeka.net. Однако есть много легенд о происхождении этого блюда. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Очевидно, что рецепт появился в районе, где было много угля и шахтеров. Поэтому, скорее всего, это было простое блюдо - вермишель или паста, и добавлялось все, что есть в холодильнике.

Секреты приготовления классической пасты "Карбонары" состоят в том, чтобы взять хорошую вермишель, большую кастрюлю, в которую налить много воды и хорошо подсолить.

Итак, для приготовления понадобятся:

• 250 г вермишели (спагетти)

• 100-150 г бекона

• 50 г Пармезана

• 50 г лука (белого)

• 2 зубчика чеснока

• 1 яйцо

• 50 мл сливок (30-33%)

• 20 г петрушки (листья)

• 2 ст. л. оливкового масла

• 20 г соли

• По вкусу перец

Способ приготовления:

Небольшими кусочками нарезать бекон или использовать готовые полоски. Раздавить ножом два зубчика чеснока, ½ шт. луковицы нарезать мелкими кубиками.

Налить на разогретую сковороду одну ст. л. оливкового масла и добавить сначала чеснок, а спустя минуту бекон и потом лук. Обжарить несколько минут. Затем добавить яйцо и сливки. Помешать, чтобы смесь стала однородной. Снять сковороду с огня, чтобы яйцо не свернулось.

Варим спагетти. На два литра воды добавить 20 г соли и 250 г спагетти, одну ст. л. оливкового масла. Варить примерно семь минут, далее слить воду.

Можно оставить одну-две ст.л. воды от спагетти и добавить к соусу для большей сочности.

Соединить готовую пасту с соусом и перемешать. Натереть пармезан, добавить перец по вкусу и листья петрушки.

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