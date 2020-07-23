Російська актриса Христина Асмус після розлучення вирішила похвалитися неймовірною фігурою в чорному платті

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, Асмус позує в нестандартному чорному платті, демонструючи елегантність і жіночність. Вона сперлася руками на блакитний позашляховик, до якого були прив'язані кульки.

Сама актриса розповідала в пості про розіграші, який вирішила провести між своїми шанувальниками. Однак більшість з них були «заворожені» зовнішністю кумира.

«Моя краса», «яка гарна», «бомбезна красуня», «красуня», «виглядаєш як королева. Не зміг втриматися», «Боже! Нереальна», «шикарне плаття», «Білосніжка», «про боги, яка грація. Дарма Харламов так вчинив», «Від такої краси не можна відірвати очі. Супер», — пишуть вони.

До цього ми розповідали, що популярна актриса Христина Асмус розповіла про свою несподіваною звичкою.

Зірка опублікувала новий пост у своєму Instagram, в якому поділилася несподіваним фактом про себе.

Так, Асмус розповіла, що іноді під час походів у супермаркет дозволяє собі відкрити пляшку напою і трохи попити, а потім обов'язково оплачує покупку на касі.

Нагадаємо, розрив Харламова з Асмус отримав несподіваний поворот: «Розлучився заради цієї…».

Як повідомляла Politeka, Асмус застукали з красенем і купою подарунків після розставання з Харламовим.

Також Politeka писала, що Асмус після розставання з Харламовим розкрила, як розважається з колегами в курилці.