Российская актриса Кристина Асмус после развода решила похвастаться невероятной фигурой в черном платье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, Асмус позирует в нестандартном черном платье, демонстрируя элегантность и женственность. Она оперлась руками на голубой внедорожник, к которому были привязаны шарики.

Сама актриса рассказывала в посте о розыгрыше, который решила провести между своими поклонниками. Однако большинство из них были «заколдованы» внешностью кумира.

«Моя прелесть», «какая красивая», «бомбезная красотка», «красотка», «выглядишь как королева. Не смог удержаться», «Боже! Нереальная», «шикарное платье», «Белоснежка», «о боги, какая грация. Зря Харламов так поступил», «От такой красоты нельзя оторвать глаза. Супер», — пишут они.

До этого мы рассказывали, что популярная актриса Кристина Асмус рассказала о своей неожиданной привычке.

Звезда опубликовала новый пост в своем Инстаграм, в котором поделилась неожиданным фактом о себе.

Так, Асмус рассказала, что иногда во время походов в супермаркет позволяет себе открыть бутылку напитка и немного попить, а потом обязательно оплачивает покупку на кассе.

Напомним, разрыв Харламова с Асмус получил неожиданный поворот: «Развелся ради этой…».

Как сообщала Politeka, Асмус застукали с красавчиком и кучей подарков после расставания с Харламовым.

Также Politeka писала, что Асмус после расставания с Харламовым раскрыла, как развлекается с коллегами в курилке.