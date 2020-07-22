Онука російського актора Михайла Боярського Катерина блиснула пишними формами під час зухвалого танцю

Про це повідомляє Politeka з посиланням на TikTok знаменитості.

Так, на опублікованих кадрах онука Боярська на даху в тісному топі демонструє шостий розмір в тісному топі, виконуючи гарячий танець на камеру. Як можна помітити, красуня з кільцем у носі показує свої значні принади.

Кадри вона ніяк не підписала, хоча її прихильники дуже високо оцінили витівку кумира.

«Краща», «як підстрибують. Краса», «крута. Теж так хочу», «Катюша краща», «чарівна», — пишуть вони.

До цього ми писали, що онука знаменитого російського актора Михайла Боярського вразила формами в короткому топі.

Юна Катерина Боярська не соромиться виставляти напоказ свою розкішну фігуру. Дівчина регулярно ділиться новими знімками у своєму Instagram. На цей раз вона опублікувала фото, на якому позує на ліжку у відвертому вбранні.

На фото Боярська сидить на краю ліжка, задумливо дивлячись кудись убік. На ній білий спортивний топ з кокетливими вставками у вигляді прозорої сіточки. Зухвале вбрання ідеально підкреслює пишні груди красуні.

Нагадаємо, пустотлива онука Боярського труснула шостим розміром бюсту в прозорому декольте.

Як повідомляла Politeka, внучка Боярського ледве вмістила шостий розмір в екстремальному декольте.

Також Politeka писала, що юна онука Боярського продемонструвала шостий розмір у вузькому топі.