Внучка российского актера Михаила Боярского Екатерина похвасталась роскошными формами во время пикантного танца
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на TikTok знаменитости.
«Королева попа», — коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на снимках внучка Боярского танцует в мини-юбке и тесном топе, который эффектно подчеркивает ее прелести шестого размера. Кадры спровоцировали настоящий бум со стороны ее поклонников.
«Это как гипноз», «рек», «супер», «движения невероятно красивые. Можно тупо залипнуть на полчаса», — пишут они.
Сокращение или отмена пенсий, украинцев уже предупредили: "Без денег останутся..."
Безупречная Эби Рэтчфорд показала королевский размер в малюсеньком купальнике: "Огненная дама"
"40 лет стажа недостаточно": в ПФУ раскрыли, кто из украинцев останется без высоких выплат
Пенсионеров ждут новые выплаты, появилось срочное заявление Пенсионного фонда: когда ждать деньги
До этого мы писали, что внучка знаменитого российского актера Михаила Боярского впечатлила формами в коротком топе.
Юная Екатерина Боярская не стесняется выставлять напоказ свою роскошную фигуру. Девушка регулярно делится новыми снимками в своем Инстаграм. На этот раз она опубликовала фото, на котором позирует на кровати в откровенном наряде.
На фото Боярская сидит на краю кровати, задумчиво глядя куда-то в сторону. На ней белый спортивный топ с кокетливыми вставками в виде прозрачной сеточки. Вызывающий наряд идеально подчеркивает пышную грудь красотки.
Напомним, озорная внучка Боярского тряхнула шестым размером бюста в прозрачном декольте.
Как сообщала Politeka, внучка Боярского еле вместила шестой размер в экстремальном декольте.
Также Politeka писала, что юная внучка Боярского продемонстрировала шестой размер в узком топе.