У мережі з'явилося раритетне фото Софії Ротару, на якому народну артистку просто не впізнати

Зоряний фотограф і режисер Роман Родін поділився раритетним фото української співачки Софії Ротару. Відповідний кадр чоловік опублікував на особистій сторінці в Instagram, пише Politeka.net

На фотографії народна артистка України Софія Ротару позує перед камерою з кумедною зачіскою і в сонцезахисних окулярах. Сама фото зроблено в ретро-стилі і на плівку.

"Наша улюблена Софія Ротару, 90-е", - підписав фотографію Родін.

Фотографії з молодості Софії Ротару рідко з'являються в соцмережах, а сама артистка практично не ділиться спогадами з життя. У коментарях передплатники відзначили, що Ротару виглядає просто красунею, молодою і красивою.

"Яке прекрасне фото. Наша неймовірно красива Софія", "Яка гарненька і молода", - відзначили в коментарях користувачі.

Відзначимо, що на сторінці фотографа дуже багато ретро-фотографій зірок вітчизняного шоу-бізнесу - серед них Наташа Корольова, Лоліта Мілявська і Олександр Цекало, коли вони ще виступали в складі дуету «Академія», молоді Валерій Леонтьєв і Філіп Кіркоров.

Нагадаємо, раніше в мережу потрапило раритетне фото Софії Ротару, на якому вона позує з чоловіком, покійним Анатолієм Євдокименко. Дружина народної артистки Герасимчука на 61-му році життя, його вразив інсульт. Догляд коханого чоловіка був сприйнятий Софією Ротару дуже важко, майже на рік вона скоротила концертну та гастрольну діяльність, однак, потім все ж повернулася на сцену.

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