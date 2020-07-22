У мережі з'явилося раритетне фото Софії Ротару, на якому народну артистку просто не впізнати
Зоряний фотограф і режисер Роман Родін поділився раритетним фото української співачки Софії Ротару. Відповідний кадр чоловік опублікував на особистій сторінці в Instagram, пише Politeka.net
На фотографії народна артистка України Софія Ротару позує перед камерою з кумедною зачіскою і в сонцезахисних окулярах. Сама фото зроблено в ретро-стилі і на плівку.
"Наша улюблена Софія Ротару, 90-е", - підписав фотографію Родін.
Фотографії з молодості Софії Ротару рідко з'являються в соцмережах, а сама артистка практично не ділиться спогадами з життя. У коментарях передплатники відзначили, що Ротару виглядає просто красунею, молодою і красивою.
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"Яке прекрасне фото. Наша неймовірно красива Софія", "Яка гарненька і молода", - відзначили в коментарях користувачі.
Відзначимо, що на сторінці фотографа дуже багато ретро-фотографій зірок вітчизняного шоу-бізнесу - серед них Наташа Корольова, Лоліта Мілявська і Олександр Цекало, коли вони ще виступали в складі дуету «Академія», молоді Валерій Леонтьєв і Філіп Кіркоров.
Нагадаємо, раніше в мережу потрапило раритетне фото Софії Ротару, на якому вона позує з чоловіком, покійним Анатолієм Євдокименко. Дружина народної артистки Герасимчука на 61-му році життя, його вразив інсульт. Догляд коханого чоловіка був сприйнятий Софією Ротару дуже важко, майже на рік вона скоротила концертну та гастрольну діяльність, однак, потім все ж повернулася на сцену.
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