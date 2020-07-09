Співачка Софія Ротару захопила молодиою зовнішністю

Син співачки, 49-річний Руслан Євдокименко, опублікував тепле сімейне фото в особистому акаунті в Instagram, передає Politeka.net. (Щоб постотреть знімок – проскролльте вниз)

Фотографію син Ротару виклав у зв'язку з Днем сім'ї, любові і вірності, який святкують в Росії 8 липня.

«Сім'я, що може бути важливіше в житті... З Днем сім'ї! ❤️», - написав Руслан Євдокименко.

На знімку Софія Михайлова зображена в оточенні своїх рідних – з сином і його дружиною Світланою, а також красенів онуків 18-річної Соні та 25-річного Анатолія.

Для сімейної фотографії співачка одягла чорні штани та світлу блузку.

Відзначимо, користувачі мережі захоплюються тим, як молодо виглядає 72-річна співачка.

«Софія Михайлівна! Ви найщасливіша на світі))) І своє щастя ви зробили своїми руками🌸 Вітаю вас зі святом!», «Красені всі, а особливо Софія Михайлівна», «Улюблена Софія Михайлівна та її сім'я! Яка вона красива! І її пісні», - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, що вічно молода Ротару не перестає дивувати дивовижною зовнішністю: "Проживе 100 років".

А ще Politeka писала, що Софія Ротару з левовою гривою потрясла виглядом, такий співачку ще не бачили: "Ну дуже зухвала!".

Також Politeka повідомляла, що красавчик-онук Софії Ротару підкорив своїм талантом, бабуся пишається: «Просто чудовий».