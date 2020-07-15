Продюсер Руслан Євдокименко, син 72-річної української співачки Софії Ротару, оприлюднив рідкісний кадр, від якого мурашки по шкірі
Як передає Politeka.net, знімок з'явився в Instagram Євдокименка. На ньому його мати Софія Ротару і батько, музикант, Анатолій Євдокименко стоять в обнімку поруч з авто під дорожнім покажчиком. Від фото віє теплотою і любов'ю.
"Люблю цю фотографію... ❤️ #батьки", - підписав Руслан цей знімок.
Як відомо, Анатолія Євдокименка не стало на 61-му році життя, у нього стався інсульт. Втрата коханого чоловіка важко далася Ротару. Але, мабуть, не всі про це знають, так як в коментарях деякі користувачі побажали парі "щастя".
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"Яке зворушливе, "домашнє" фото! Красива пара"
"Ого, яка дивина! А якого року фото?"
Раніше ми повідомляли, Ротару здивувала публіку молодим виглядом. Фото знову-таки поділився її син Руслан Євдокименко в День сім'ї, любові і вірності.
На знімку Софія Михайлова зображена в оточенні своїх рідних – з сином і його дружиною Світланою, а також красенів онуків - 18-річної Соні та 25-річного Анатолія.
Нагадаємо, що вічно молода Ротару не перестає дивувати дивовижною зовнішністю: "Проживе 100 років".
А ще Politeka писала, що Софія Ротару з левовою гривою потрясла виглядом, такий співачку ще не бачили: "Ну дуже зухвала!".
Також Politeka повідомляла, що красавчик-онук Софії Ротару підкорив своїм талантом, бабуся пишається: «Просто чудовий».