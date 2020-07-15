Продюсер Руслан Євдокименко, син 72-річної української співачки Софії Ротару, оприлюднив рідкісний кадр, від якого мурашки по шкірі

Як передає Politeka.net, знімок з'явився в Instagram Євдокименка. На ньому його мати Софія Ротару і батько, музикант, Анатолій Євдокименко стоять в обнімку поруч з авто під дорожнім покажчиком. Від фото віє теплотою і любов'ю.

"Люблю цю фотографію... ❤️ #батьки", - підписав Руслан цей знімок.

Як відомо, Анатолія Євдокименка не стало на 61-му році життя, у нього стався інсульт. Втрата коханого чоловіка важко далася Ротару. Але, мабуть, не всі про це знають, так як в коментарях деякі користувачі побажали парі "щастя".

"Ми теж любимо! Вона молодець! Життя все одно бере своє! Відмінна пара, дай бог їм щастя!"

"Любляче подружжя! 34 роки разом! Світла пам'ять Анатолію Кириловичу!"

"Господи які щасливі😢❤️за що господь завжди забирає кращих?! ..."

"💞 Яка прекрасна пара! А в якому це році?"

"Які вони гарні!!!💖"

"Гарні,талановиті🙏💕дуже зворушливо!🙏💕"

"Вони тут такі щирі і справжні, добре що є таке диво, як фотографія, яке передає нам справжні моменти з життя. Ах як хочеться повернутися 🙏"

"Яке зворушливе, "домашнє" фото! Красива пара"

"Ого, яка дивина! А якого року фото?"

Раніше ми повідомляли, Ротару здивувала публіку молодим виглядом. Фото знову-таки поділився її син Руслан Євдокименко в День сім'ї, любові і вірності.

На знімку Софія Михайлова зображена в оточенні своїх рідних – з сином і його дружиною Світланою, а також красенів онуків - 18-річної Соні та 25-річного Анатолія.

Нагадаємо, що вічно молода Ротару не перестає дивувати дивовижною зовнішністю: "Проживе 100 років".

А ще Politeka писала, що Софія Ротару з левовою гривою потрясла виглядом, такий співачку ще не бачили: "Ну дуже зухвала!".

Також Politeka повідомляла, що красавчик-онук Софії Ротару підкорив своїм талантом, бабуся пишається: «Просто чудовий».