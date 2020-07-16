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Племінниця легендарної української виконавиця Софії Ротару Соня Кей блиснула красою в новому ніжному образі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Запах лаванди — це запах доброї казки, теплого літа, хороших спогадів і спокою», — йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах Соня Кей позує спершу з букетом з лаванди, ніжно притискаючи його до обличчя. А на іншій фотографії знаменитість сіла на лавочку, задерши ноги практично до голови. На задньому плані видніється красива галявина з квітами й натовпи людей, які фотографуються на ній.

Шанувальники співачки високо оцінили слова кумира, про що говорить те, що відбувається в коментарях.

«Мила, як ангел!», «Соня, фото супер», «Лаванда – бомба», «Нереально красива», «фотографії ну дуже красиві. Як же люблю лаванду», «ти неймовірна», «красуня», «лаванда, гірська лаванда», — пишуть вони.

До цього ми розповідали, що Соня Кей похвалилася новим чарівним чином.

На фото красуня позувала в пишному чорному сукні з відкритими плечима. Соня вирішила цього разу не надягати білизну, а тільки велику сережку в лівому вусі, яка дістала майже до грудей. Дівчина склала руки на пояс і трохи нахилила голову, позуючи для фото на тлі просторого вікна. Знімок вийшов цікавим і ніжним.

"Три речі ніколи не повертаються назад Час, Слово, Можливість. Тому Не втрачай часу, Вибирай слова, Не випускай можливість", - написала Соня.

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