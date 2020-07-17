Відома українська співачка Соня Кей, племінниця легендарної Софії Ротару, показала себе і розповіла про природу

На фото Соня позує в чорних шортах і топі, а також туфлях. Дівчина показувала себе на весь зріст, а доповнила образ стильними окулярами. Красуня показувала себе на фоні зелені, демонструючи довгі ніжки, якими її наділила природа. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Прийняти темп природи. Її секрет - терпіння", - написала Соня.

Фанати поставили понад 600 лайків і написали коментарі:

"Вау", "О, Боже мій", "Прекрасний пост", "Які ніжки", "Ехо - неизменимый відповідь природи на питання, які ми ставимо їй".

Повідомлялося, що племінниця легендарної української виконавиця Софії Ротару Соня Кей блиснула красою в новому ніжному образі.

«Запах лаванди — це запах доброї казки, теплого літа, хороших спогадів і спокою», — йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах Соня Кей позує спершу з букетом з лаванди, ніжно притискаючи його до обличчя.

Раніше ми писали, що відома українська співачка Соня Кей, племінниця легендарної артистки Софії Ротару, показала спільне фото з молодим чоловіком.

На фото Соня показує себе у чорному купальнику, а зібрала волосся в хвіст. Поруч можна побачити Олега Петрова, чоловіка красуні, яка не так давно зіграла весілля.

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