Відома українська співачка Соня Кей, племінниця легендарної Софії Ротару, показала себе і розповіла про природу
На фото Соня позує в чорних шортах і топі, а також туфлях. Дівчина показувала себе на весь зріст, а доповнила образ стильними окулярами. Красуня показувала себе на фоні зелені, демонструючи довгі ніжки, якими її наділила природа. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Прийняти темп природи. Її секрет - терпіння", - написала Соня.
Розправа над гривнею, нові штрафи і термінова заява Мінфіну – головне за ніч
Епатажна Бузова без сорому залишилася в одних трусах: "Фурор"
ЗНО 2020: українським випускникам підклали свиню, "щоб відсіяти слабких..."
Рекордний курс валют, новий глава НБУ і підвищення зарплат – головне за ніч
Фанати поставили понад 600 лайків і написали коментарі:
"Вау", "О, Боже мій", "Прекрасний пост", "Які ніжки", "Ехо - неизменимый відповідь природи на питання, які ми ставимо їй".
Повідомлялося, що племінниця легендарної української виконавиця Софії Ротару Соня Кей блиснула красою в новому ніжному образі.
«Запах лаванди — це запах доброї казки, теплого літа, хороших спогадів і спокою», — йдеться в повідомленні.
На опублікованих кадрах Соня Кей позує спершу з букетом з лаванди, ніжно притискаючи його до обличчя.
Раніше ми писали, що відома українська співачка Соня Кей, племінниця легендарної артистки Софії Ротару, показала спільне фото з молодим чоловіком.
На фото Соня показує себе у чорному купальнику, а зібрала волосся в хвіст. Поруч можна побачити Олега Петрова, чоловіка красуні, яка не так давно зіграла весілля.
Нагадаємо, змилена племінниця Софії Ротару скаженіла на вулиці без штанів
А ще Politeka писала, що племінниця Ротару розвалилася на підлозі і показала пристрасть з чоловіком
Також Politeka повідомляла, що роздягнена племінниця Софії Ротару показала, що витворяє в ліжку в медовий місяць