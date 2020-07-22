В сети появилось раритетное фото Софии Ротару, на котором народную артистку просто не узнать

Звездный фотограф и режиссер Роман Родин поделился раритетным фото украинской певицы Софии Ротару. Соответствующий кадр мужчина опубликовал на личной странице в Instagram, пишет Politeka.net

На фотографии народная артистка Украины София Ротару позирует перед камерой с забавной прической и в солнцезащитных очках. Сама фото сделана в ретро-стиле и на пленку.

"Наша любимая София Ротару, 90-е", – подписал фотографию Родин.

Фотографии из молодости Софии Ротару редко появляются в соцсетях, а сама артистка практически не делится воспоминаниями из жизни. В комментариях подписчики отметили, что Ротару выглядит просто красавицей, молодой и красивой.

"Какое прекрасное фото. Наша невероятно красивая София", "Какая хорошенькая и молодая", – отметили в комментариях пользователи.

Отметим, что на странице фотографа очень много ретро-фотографий звезд отечественного шоу-бизнеса – среди них Наташа Королева, Лолита Милявская и Александр Цекало, когда они еще выступали в составе дуэта «Академия», молодые Валерий Леонтьев и Филипп Киркоров.

Напомним, ранее в Сеть попало раритетное фото Софии Ротару, на котором она позирует с мужем, покойным Анатолием Евдокименко. Супруга народной артистки не стало на 61-ом году жизни, его сразил инсульт. Уход любимого мужа был воспринят Софией Ротару очень тяжело, почти на год она сократила концертную и гастрольную деятельность, однако, затем все же вернулась на сцену.

Напомним, что миниатюрная племянница Ротару дала жару на природе в новом нежном образе: «Милая, как ангел!»

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