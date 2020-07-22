Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк блиснула на камеру неймовірними вигинами в крихітному купальнику
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
«Бачите, як блищить шкіра? Це фільтр», — йдеться у підписі.
Уточнимо, що на знімку Никитюк позує в крихітному купальнику, низ якого максимально підкреслює її розкішні форми. Краси знімку додає той факт, що позаду провідної нібито виросли «крила».
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Однак шанувальники Никитюк могли спостерігати за красою кумира лише мовчки з-за того, що знімком красуня поділилася в Сторіс, а не на основній сторінці.
До цього ми писали, що українська телеведуча Леся Нікітюк побешкетувала в басейні в одному купальнику, показавши розкішні форми.
«Дивіться, яка краса. Яка водичка. Вона так тримає, що не втопишься», — зазначила вона.
Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Никитюк позує в одному купальнику, який максимально підкреслює її значні форми. На задньому фоні можна помітити чоловіка.
На іншій фотографії Никитюк позує все в тому ж купальнику, однак поверх голови телеведуча вирішила натягнути чорну кепку. Попри відсутність макіяжу, зовнішній вигляд знаменитості був на висоті.
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