Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк блиснула на камеру неймовірними вигинами в крихітному купальнику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Бачите, як блищить шкіра? Це фільтр», — йдеться у підписі.

Уточнимо, що на знімку Никитюк позує в крихітному купальнику, низ якого максимально підкреслює її розкішні форми. Краси знімку додає той факт, що позаду провідної нібито виросли «крила».

Однак шанувальники Никитюк могли спостерігати за красою кумира лише мовчки з-за того, що знімком красуня поділилася в Сторіс, а не на основній сторінці.

До цього ми писали, що українська телеведуча Леся Нікітюк побешкетувала в басейні в одному купальнику, показавши розкішні форми.

«Дивіться, яка краса. Яка водичка. Вона так тримає, що не втопишься», — зазначила вона.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Никитюк позує в одному купальнику, який максимально підкреслює її значні форми. На задньому фоні можна помітити чоловіка.

На іншій фотографії Никитюк позує все в тому ж купальнику, однак поверх голови телеведуча вирішила натягнути чорну кепку. Попри відсутність макіяжу, зовнішній вигляд знаменитості був на висоті.

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