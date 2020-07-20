Знаменитость пошалила и сняла это на камеру

Легендарная украинская телеведущая Леся Никитюк пошалила в бассейне в одном купальнике, показав роскошные формы

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Смотрите, какая красота. Какая водичка. Она так держит, что не утопишься», — отметила она.

Обратим внимание что на опубликованных кадрах Никитюк позирует в одном купальнике ,который максимально подчеркивает ее внушительные формы. На заднем фоне также можно заметить мужчину.

На другой фотографии Никитюк позирует все в том же купальнике, однако поверх головы телеведущая решила натянуть черную кепку. Несмотря на отсутствие макияжа, внешний вид знаменитости был на высоте.

Тем не менее, поклонники девушки могли наблюдать за красотой и выходками кумира молча, ведь кадрами она поделилась у себя в Сторис.

До этого мы рассказывали, что 32-летняя украинская телеведущая, звезда "Орла и решки" Леся Никитюк вызвала ажиотаж яркими фото в Карпатах.

Красотка опубликовала свежие снимки в своем микроблоге в Инстаграм. Леся решила соединить в своем наряде два стиля: народный и современный. Звезда предстала в зеленом платке на голове, длинной светлой сорочке-платье с вышивкой и кроссовках. Оригинальный образ дополнили красные бусы.

Телеведущая вышла в поле, где позировала среди снопов сена - фото получились атмосферными, яркими и живыми. "Настоящая украиночка" одарила поклонников искренней улыбкой.

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Как сообщала Politeka, роскошная Никитюк в кружевном белье показала, как изменилась ее фигура благодаря спорту.

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