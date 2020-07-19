Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк похвасталась роскошными формами в мокром купальнике
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Девочка, наш девиз?» — говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных кадрах Никитюк демонстрирует невероятные формы в тесном купальнике, демонстрируя роскошные формы.
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В этот момент подруги Никитюк плескаются в бассейне, крича на камеру.
«Богини», — добавляет ведущая в конце видео.
Обратим внимание, что поклонники Никитюк могли наблюдать за красотой лишь молча, ведь кадры Никитюк выбросила у себя в Сторис.
До этого мы рассказывали, что украинская телеведущая Леся Никитюк порадовала поклонников новым оригинальным фото
На своей странице в социальной сети Инстаграм она опубликовала снимок, на котором позирует у стены с нарисованными грибами. На ней – спортивный салатовый комбинезон и юбка на запах.
«Грибы – проводники в потустроронье. Они открывают портал, в котором ты можешь общаться со своей душой. Грибы повсюду, они идут за нами, и я не о лисичках😜», – подписала кадр телеведущая.
Поклонники Никитюк забросили своего кумира "тоннами" комплиментов.
Напомним, Никитюк в "рваном" боди посветила подтянутыми формами в томной позе
Как сообщала Politeka, роскошная Никитюк в кружевном белье показала, как изменилась ее фигура благодаря спорту.
Также Politeka писала, что Леся Никитюк с огромным брюхом поразила нелепым видом, кадры облетели сеть: "Богиня пчел"