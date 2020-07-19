Красотка знает, чем надо взять

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк похвасталась роскошными формами в мокром купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Девочка, наш девиз?» — говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Никитюк демонстрирует невероятные формы в тесном купальнике, демонстрируя роскошные формы.

В этот момент подруги Никитюк плескаются в бассейне, крича на камеру.

«Богини», — добавляет ведущая в конце видео.

Обратим внимание, что поклонники Никитюк могли наблюдать за красотой лишь молча, ведь кадры Никитюк выбросила у себя в Сторис.

До этого мы рассказывали, что украинская телеведущая Леся Никитюк порадовала поклонников новым оригинальным фото

На своей странице в социальной сети Инстаграм она опубликовала снимок, на котором позирует у стены с нарисованными грибами. На ней – спортивный салатовый комбинезон и юбка на запах.

«Грибы – проводники в потустроронье. Они открывают портал, в котором ты можешь общаться со своей душой. Грибы повсюду, они идут за нами, и я не о лисичках😜», – подписала кадр телеведущая.

Поклонники Никитюк забросили своего кумира "тоннами" комплиментов.

Напомним, Никитюк в "рваном" боди посветила подтянутыми формами в томной позе

Как сообщала Politeka, роскошная Никитюк в кружевном белье показала, как изменилась ее фигура благодаря спорту.

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