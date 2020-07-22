Бразильська модель Жизель Олівейра з Victoria’s Secret похвалилася розкішною фігурою в тісному вбранні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
Так, красуня позує в тісному вбранні, ефектно притримуючи пружні форми. На інших кадрах знаменитість варто вже спиною на камеру, демонструючи ідеальний вигляд ззаду. Доповнювали образ красуні елегантні окуляри й красиві сережки.
Також знаменитість поділилася знімком, де позує напівбоком, показавши на камеру все, чим нагородила її природа.
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«Це занадто гаряче», «неможливо дивитися! Така краса», «це чудо», «гаряча і красива», «перше фото — просто ульотна», «дика амазонка! Неприборкана», «краса, слів немає!», «ти неймовірна красуня, знаєш про це?», — пишуть її шанувальники.
До цього ми писали, що популярна бразильська модель Жизель Олівейра, яка стала відомою після участі у показах Victoria’s Secret, показала, як виглядає в повсякденному житті.
Свіже фото з прогулянки в парку Жизель опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Красуня була одягнена в сірі спортивні штани й короткий жовтий топ. Наряд підкреслив пишні принади моделі.
Нагадаємо, що яскрава Жизель Олівейра пограла красою в непристойному костюмі: "Стигла полуниця".
Як повідомляла Politeka, Жизель Олівейра в мінібікіні побешкетувала на пляжі: "Тримайте щелепи!".
Також Politeka писала, що Жизель Олівейра розляглася на підлозі заради пікантного фото.